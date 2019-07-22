Суд обязал Гарнетта выплачивать $ 100 тыс. алиментов бывшей жене
Бывшая звезда НБА Кевин Гарнетт по суду обязан выплачивать своей жене, которая проживает отдельно, $ 100 тыс. в качесте алиментов на содержание ребёнка, сообщает Yahoo.
43-летний Гарнетт завершил игровую карьеру в 2016 году. За время выступлений в НБА он заработал по контрактам в общей сложности $ 344 млн, не считая рекламного дохода.
Чуть менее года назад Гарнетт был в центре другого скандала — Кевин подал в суд на обслуживавшего его бухгалтера Майкла Вертейма, утверждая, что Вертейм помогал персональному менеджеру Чарльзу Бэнксу, который вёл дела экс-игрока, украсть у него $ 77 млн.
В общей сложности Гарнетт провёл восемь полных сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, выступая в составе трёх команд.
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