Суд обязал Гарнетта выплачивать $ 100 тыс. алиментов бывшей жене

Бывшая звезда НБА Кевин Гарнетт по суду обязан выплачивать своей жене, которая проживает отдельно, $ 100 тыс. в качесте алиментов на содержание ребёнка, сообщает Yahoo.



43-летний Гарнетт завершил игровую карьеру в 2016 году. За время выступлений в НБА он заработал по контрактам в общей сложности $ 344 млн, не считая рекламного дохода.



Чуть менее года назад Гарнетт был в центре другого скандала — Кевин подал в суд на обслуживавшего его бухгалтера Майкла Вертейма, утверждая, что Вертейм помогал персональному менеджеру Чарльзу Бэнксу, который вёл дела экс-игрока, украсть у него $ 77 млн.

В общей сложности Гарнетт провёл восемь полных сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, выступая в составе трёх команд.