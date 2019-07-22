«Вашингтон» предложит Брэдли Билу трёхлетний контракт на $ 111 млн
Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» и сборной США Брэдли Бил получит предложение о продлении контракта со столичным клубом, сообщает ESPN. Соглашение будет рассчитано на три года, и по нему баскетболист заработает $ 111 млн. Официально «Вашингтон Уизардс» сделает предложение баскетболисту 26 июля.
В минувшем регулярном чемпионате Брэдли Бил принял участие в 82 встречах, набирая в них в среднем 25,6 очка, собирая 5,0 подбора и совершая 5,5 передачи.
Напомним, что ранее Брэдли Бил объявил, что он не примет участия в чемпионате мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. Причиной отказа от участия в турнире стало рождение ребёнка, которое ожидается в конце августа или в начале сентября.
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