«Вашингтон» предложит Брэдли Билу трёхлетний контракт на $ 111 млн

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» и сборной США Брэдли Бил получит предложение о продлении контракта со столичным клубом, сообщает ESPN. Соглашение будет рассчитано на три года, и по нему баскетболист заработает $ 111 млн. Официально «Вашингтон Уизардс» сделает предложение баскетболисту 26 июля.



В минувшем регулярном чемпионате Брэдли Бил принял участие в 82 встречах, набирая в них в среднем 25,6 очка, собирая 5,0 подбора и совершая 5,5 передачи.



Напомним, что ранее Брэдли Бил объявил, что он не примет участия в чемпионате мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. Причиной отказа от участия в турнире стало рождение ребёнка, которое ожидается в конце августа или в начале сентября.