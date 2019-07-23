Тим Данкан стал ассистентом главного тренера «Сан-Антонио Спёрс»

Легендарный баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан был назначен на должность ассистента главного тренера Грегга Поповича, сообщает официальный сайт команды. помимо возвращения в ассистента «Сан-Антонио Спёрс» Данкана, было объявлено о том, что вторым ассистентом Поповича станет Уилл Харди.
«Вполне уместно, что после того, как я в течение 19 лет верно служил помощником Тима Данкана, он возвращает услугу», — прокомментировал это событие Грегг Попович.
Тим Данкан провёл за «Сан-Антонио Спёрс» все 19 лет карьеры в НБА после того, как был выбран под первым номером на драфте 1997 года. Он завоевал с командой пять чемпионских титулов, дважды получал звание самого ценного игрока сезона и трижды – самого ценного игрока финальной серии плей-офф.
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