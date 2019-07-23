Базаревич — о жеребьёвке Евро: силу команд теперь трудно оценить даже на бумаге

Наставник сборной России Сергей Базаревич прокомментировал начало подготовки к чемпионату мира-2019, а также оценил силу соперников по отборочной группе Евробаскета-2021, ставших известными накануне после жеребьёвки.
«Рады всех видеть. К сожалению, есть травмированные, чье состояние будем оценивать по ходу сбора. Первая тренировка, как обычно, прошла на хороших эмоциях. Посмотрим, что будет дальше, но пока те, кто приехал, находятся в неплохой для начала сбора форме
Соперники по отборочной группе? Всё зависит от того, кто будет играть. Что у нас, что у соперников. Силу команд теперь трудно оценивать даже на бумаге. Особенно с учётом того, что в следующем сезоне в Евролиге выступят три российских клуба. Кто кого отпустит, как это будет работать – пока неизвестно», – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.
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