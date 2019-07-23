«Хьюстон» продлил контракт с Джеральдом Грином

Руководство «Хьюстон Рокетс» объявило о продлении контракта с лёгким форвардом Джеральдом Грином. Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.



33-летний баскетболист присоединился к команде из Западной конференции в 2017 году. В минувшем сезоне Грин провёл 73 матчей, набирая в среднем за игру 9,2 очка, 0,5 передачи и 2,5 подбора. За два сезона в команде он стал лидером по реализованным трёхочковым среди запасных игроков лиги.

Ранее Грин выступал за ряд команд Национальной баскетбольной лиги, среди которых «Бостон Селтикс», «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс», «Индиана Пэйсерс», «Финикс Санз» и «Майами Хит». Успел американец поиграть и в чемпионатах России («Локомотив» Кубань, «Крансые Крылья») и Китая («Фошань Дралайонс»).