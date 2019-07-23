Маклемор договорился о двухлетнем контракте с «Хьюстон Рокетс»

Атакующий защитник Бен Маклемор согласовал условия контракта с «Хьюстон Рокетс». Договорённость будет частично гарантированной и рассчитана на два года, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Маклемор минувший сезон провёл в составе «Сакраменто Кингз». В регулярном чемпионате он принял участие лишь в 19 встречах, набирая в них 3,9 очка и собирая 0,9 подбора. В феврале 2019 года баскетболист был отчислен из ростера команды.
Маклемор — седьмой номер драфта 2013 года. За годы профессиональной карьеры кроме «Сакраменто Кингз» он также выступал в составе «Мемфис Гриззлиз». Всего за шесть сезонов в регулярных чемпионатах он принял участие в 368 матчах, набирая в них 8,8 очка, собирая 2,6 подбора и совершая 1,1 передачи в среднем.
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