Ухов выбыл из предварительной заявки сборной России на ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной России огласил предварительную заявку команды на чемпионат мира—2019, сообщает официальный сайт РФБ.

В расширенный список входит 21 игрок.

Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток), Александр Платунов («ПАРМА»), Андрей Сопин (ТЕМП-СУМЗ-УГМК), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Алексей Швед («Химки).

Форварды: Семён Антонов (ЦСКА), Никита Балашов («Невежис»), Евгений Валиев («Зенит», ), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Андрей Зубков («Химки»), Сергей Карасёв («Зенит»), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Лопатин (ЦСКА).

Центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артём Забелин («Автодор»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артём Клименко (УНИКС, Казань).

Из заявки выпал защитник ЦСКА Иван Ухов. Баскетболист ЦСКА получил травму левой ноги после неудачного приземления в первом финальном матче Единой лиги ВТБ с «Химками» 5 июня. По результатам медобследования перед началом сбора в Новогорске Ухову рекомендовано длительное восстановление, исключающее участие игрока в тренировках, контрольных матчах и самом Кубке мира.