Адетокунбо станет первым действующим MVP, который сыграет на чемпионате мира
Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо вернётся в сборную Греции, в составе которой сыграет на чемпионате мира в Китае. Об этом сообщает Eurohoops. Яннис не выступал за национальную команду с 2016 года.
Таким образом, 24-летний баскетболист станет первым действующим MVP регулярного чемпионата НБА, который сыграет на мировом первенстве. В последний раз самый ценный игрок был близок к выступлению на чемпионате мира в 2014 году, однако незадолго до старта соревнований Кевин Дюрант всё же отказался от участия из-за усталости.
Чемпионат мира по баскетболу — 2019 пройдёт в период с 31 августа по 15 сентября в Китае. Ранее состоялась жеребьёвка группового этапа турнира.
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