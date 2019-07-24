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Гриффин: пытался заманить в «Детройт» трёх звёздных свободных агентов. Счёт 0:3

Гриффин: пытался заманить в «Детройт» трёх звёздных свободных агентов. Счёт 0:3
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Детройт Пистонс» Блэйк Гриффин рассказал о неудачных попытках заманить в команду сразу трёх звёздных свободных агентов.

«Этим летом я потерпел поражение со счётом 0:3 на рынке свободных агентов. Действительно, никто из тех, с кем я общался, не выбрал в итоге «Детройт».

Одному из парней я написал сообщение, пригласив его в команду. Проходит полчаса. и я вижу новость о том, что он подписал контракт с другим клубом», — цитирует Гриффина Barstool Sports.

Напомним, в текущее межсезонье состав «Детройта» пополнили Деррик Роуз, Маркифф Моррис, Тим Фрейзер, Тони Снелл и Секу Думбия.

В минувшем сезоне Гриффин провёл за «Детройт» 75 матчей, в которых в среднем набирал 24,5 очка, 7,5 подбора и 5,4 передачи.

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