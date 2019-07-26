Церковный: в дебютном сезоне в Евролиге «Зениту» нужен такой игрок, как Айон

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный прокомментировал переход в питерский клуб мексиканского центрового Густаво Айона, который раньше выступал за мадридский «Реал».
«Переговоры были достаточно долгими и непростыми. Я рад, что в итоге Густаво выбрал продолжением своей карьеры именно «Зенит».
Думаю, ни у кого нет сомнений, что в нашем дебютном сезоне в Евролиге нам нужен в составе именно такой игрок. Процесс комплектования команды в этом межсезонье немного затянулся из-за того, что мы получили право сыграть в Евролиге. Но в итоге мы подходим к ней готовыми», — цитирует Церковного пресс-служба питерцев.
«Зенит» в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ дошёл до полуфинала плей-офф, но уступил ЦСКА, будущему победителю турнира. Несмотря на это, руководство Евролиги выдало «Зениту» «уайлд-кард». В следующем сезоне «Зенит» впервые в своей истории сыграет в главном европейском турнире.
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