Ник Янг хочет сыграть за сборную США на Кубке мира

Американский баскетболист чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Ник Янг готов сыграть за сборную США на чемпионате мира в Китае, сообщает 12up.



Напомним, сборная США столкнулась с отказом ряда ведущих игроков от участия в турнире.



Ранее услуги сборной США предложил форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн.



В прошлом сезоне Ник Янг выступал в Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Денвер Наггетс». Янг провёл четыре матча, набирая 2,3 очка, совершая 0,3 подбора и отдавая 0,5 результативной передачи за игру.

В конце декабря «Денвер Наггетс» отчислил Ника Янга из состава, в настоящий момент Янг не связан контрактными обязательствами с клубами НБА.