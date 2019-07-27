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Ник Янг хочет сыграть за сборную США на Кубке мира

Ник Янг хочет сыграть за сборную США на Кубке мира
Баскетбол / НБА 0

Американский баскетболист чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Ник Янг готов сыграть за сборную США на чемпионате мира в Китае, сообщает 12up.

Напомним, сборная США столкнулась с отказом ряда ведущих игроков от участия в турнире.

Ранее услуги сборной США предложил форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн.

В прошлом сезоне Ник Янг выступал в Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Денвер Наггетс». Янг провёл четыре матча, набирая 2,3 очка, совершая 0,3 подбора и отдавая 0,5 результативной передачи за игру.

В конце декабря «Денвер Наггетс» отчислил Ника Янга из состава, в настоящий момент Янг не связан контрактными обязательствами с клубами НБА.

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