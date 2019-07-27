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«Хьюстон» ещё не завершил формирование состава

«Хьюстон» ещё не завершил формирование состава
Баскетбол / НБА 0

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори подчеркнул, что команда не планирует останавливаться на подписании контракта с Расселлом Уэстбруком.

«Вы нас знаете, мы не остановимся в этом вопросе. Скорее всего, изменения в составе будут происходить за счёт обменов, а не подписания игроков на рынке свободных агентов», — приводит слова Мори Clutch Points.

Напомним, ранее «Хьюстон Рокетс» объявил о подписании контракт с Расселлом Уэстбруком. В обмен на него в «Оклахому-Сити Тандер» отправились разыгрывающий Крис Пол и право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.

Последние три сезона регулярного чемпионата Уэстбрук неизменно заканчивал со средним трипл-даблом за игру.

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