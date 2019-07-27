Адебайо вызван в сборную США

Тренерский штаб сборной США по баскетболу, испытывающий кадровый голод после отказа ряда звёзд прибыть в тренировочный лагерь, продолжает укомплектовывать команду молодыми исполнителями. Так, приглашение в лагерь подготовки к чемпионату мира получил центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Адебайо — четырнадцатый номер драфта-2017. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 82 встречах (28 — в старте), набирая 8,9 очка, собирая 7,3 подбора и совершая 2,2 передачи.

На стадии первого группового этапа чемпионата мира сборная США померится силами с соперниками из Турции, Чехии и Японии.

Ранее помочь сборной США на первенстве мира отказались Энтони Дэвис, Джеймс Харден, Дэмьен Лиллард, Си Джей Макколлум, Брэдли Бил, Эрик Гордон, Джей Джей Редик и другие.