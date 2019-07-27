«Локомотив-Кубань» продлил сотрудничество с Ильницким
Руководство «Локомотива-Кубань» договорилось о продлении сотрудничества с российским форвардом Станиславом Ильницким, сообщает официальный сайт краснодарского клуба. Новый контракт подписан на один год с опцией продления ещё на один сезон.
Ильницкий стал игроком «железнодорожников» в 2017 году. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он принял участие в 27 поединках, набирая 1,5 очка и собирая 1,4 подбора за 07,32 минуты. В Еврокубке Ильницкий помог команде в 13 матчах, набирая 1,8 очка, собирая 1,0 подбора и совершая 0,6 передачи за 6,25 минуты игры.
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