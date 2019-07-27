Айон: я не разочарую «Зенит»
Центровой «Зенита», новобранец команды Густаво Айон, прокомментировал переход в российский клуб, пообещав не разочаровать болельщиков.
«Большое спасибо каждому, кто интересовался моей судьбой. Сезон-2019/20 я проведу вместе с «Зенитом». Большое спасибо клубу за доверие, вы можете быть уверены, что я не разочарую вас. До скорой встречи в Санкт-Петербурге.
Я прощаюсь с «Реалом». Спасибо, что открыли мне двери пять лет назад и позволили пережить один из самых важных этапов в профессиональной карьере. Здесь исполнилось множество моих желаний, даже больше, чем когда-то мог себе пожелать. «Реал Мадрид» — это команда и организация, которой я буду вечно благодарен", — приводит слова Айона официальный сайт «Зенита».
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