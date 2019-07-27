Коркмаз: следующий год станет самым важным в моей карьере

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Фуркан Коркмаз поделился ожиданиями от следующего сезона, отметив, что будущий год может стать определяющим в его карьере.

«Я просто буду продолжать делать то, что делаю. Прогрессировать в каждом аспекте игры. Думаю, что следующий сезон станет самым важным в моей карьере. Он покажет, как развивается моя карьера. Я учусь здесь быть профессионалом. Такие игроки как Тобайас Харрис хороший пример того, каким должен быть профессионал», — приводит слова Коркмаза Clutch Points.

Коркмаз играл за юниорскую сборную Турции, которая выиграла чемпионат Европы 2014 года и стала серебряным призёром чемпионата Европы 2015 года. Также в составе сборной до 19 лет он стал бронзовым призёром чемпионата мира 2015 года.



В 48 проведённых матчах регулярного чемпионата сезона-2018/19 он набирал в среднем 5,8 очка и собирал 2,2 подбора.