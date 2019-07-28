«Енисей» подпишет контракт с одним из лучших игроков Греции сезона-2018/19

Руководство «Енисея» согласовало условия контракта с атакующим защитником Дэвионом Бэрри, сообщает Sportando. 27-летний американец минувший сезон провёл в составе «Паниониоса». По итогам чемпионата у него был лучший показатель эффективности во всей лиге, также он был включен в символическую сборную первенства страны.

Бэрри выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2014 года, но так и не был выбран ни одной из команд. Позже он несколько раз пытался пробиться в НБА через Лигу развития, но не добился желаемого.

В Европе, кроме «Паниониоса», он защищал цвета «Торино», «Колоссоса» и «Тюбингена». Также Бэрри пробовал свои силы в чемпионате Южной Кореи.

26 июля стало известно, что к «Енисею» присоединился американец Дастин Хог.