Команду соперника УНИКСа в Еврокубке усилил Джаррод Джонс
Турецкая «Дарушшафака» объявила о подписании контракта с тяжёлым форвардом Джарродом Джонсом. Соответствующая информация появилась на официальной странице стамбульской команды в «Твиттере».
Джонс минувший сезон провёл в «Монако». В чемпионате Франции он набирал 10,5 очка и собирал 5,4 подбора, а в Еврокубке его статистика составляла 8,6 очка и 5,4 подбора.
Джонс выставлял кандидатуру на драфт НБА 2012 года, но не был выбран ни одной из команд. В том же 2012 году он переехал в Европу. За минувшие семь лет успел выступить в чемпионатах Украины, Венгрии, Турции, Италии и Франции. Джонс выступает за национальную сборную Венгрии.
Напомним, «Дарушшафака» является соперником УНИКСа на стадии первого группового этапа Еврокубка.
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