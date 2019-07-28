Команду соперника УНИКСа в Еврокубке усилил Джаррод Джонс

Турецкая «Дарушшафака» объявила о подписании контракта с тяжёлым форвардом Джарродом Джонсом. Соответствующая информация появилась на официальной странице стамбульской команды в «Твиттере».

Джонс минувший сезон провёл в «Монако». В чемпионате Франции он набирал 10,5 очка и собирал 5,4 подбора, а в Еврокубке его статистика составляла 8,6 очка и 5,4 подбора.

Джонс выставлял кандидатуру на драфт НБА 2012 года, но не был выбран ни одной из команд. В том же 2012 году он переехал в Европу. За минувшие семь лет успел выступить в чемпионатах Украины, Венгрии, Турции, Италии и Франции. Джонс выступает за национальную сборную Венгрии.

Напомним, «Дарушшафака» является соперником УНИКСа на стадии первого группового этапа Еврокубка.