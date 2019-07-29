«Автодор» объявил о подписании контракта с французским центровым Жете

Пресс-служба БК «Автодор» сообщила о подписании контракта с французским центровым Муаммаду Жете. 24-летний игрок подписал соглашение сроком на один год.

В минувшем сезоне Жете выступал за итальянский клуб «Торино». В этой команде его средние показатели составили 10,9 очка, 7,0 подбора и 1,1 передачи за игру.

Ранее Жете играл во Франции за «Лимож», «Страсбур», «Нантерру» и «Булони». Также спортсмен вызывался в сборную Франции. В 2015 году в составе национальной команды он выиграл бронзовые медали чемпионата Европы.

Принимал участие в драфте НБА 2013 и 2015 годов, но выбран не был.

«Я очень рад присоединиться к «Автодору» и приложу все усилия для того, чтобы команда добилась успеха в этом году. У нас большие амбиции и при поддержке болельщиков мы сделаем всё, чтобы их реализовать», — сказал Жете.