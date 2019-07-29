Антонов: вызов в национальную команду — показатель твоей работы, её оценка

Форвард ЦСКА и сборной России по баскетболу Семён Антонов прокомментировал подготовку национальной команды к Кубку мира, который будет проходить в августе-сентябре в Китае.

«Ребята, которые впервые попали в национальную команду, хорошие, перспективные. Гриша Мотовилов хоть и выступает сейчас в Суперлиге, но уже был в обойме «Зенита» какое-то время. Андрей Сопин очень здорово выступал за МБА. Я даже как-то был на матчах этой команды, когда они играли против ЦСКА-2. Саша Платунов стал самым ценным игроком Кубка России. Он играет в Единой лиге ВТБ. Понятно, что парни находятся под давлением.

Вызов в национальную команду всегда очень волнителен. Каждое попадание — это показатель твоей работы и её оценка. Каждый из новичков прошёл через просмотровый лагерь, выдержали отбор. Наверное, им сложнее адаптироваться к требованиям главного тренера Сергея Базаревича, поскольку они с ним ещё никогда не работали», — передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата».