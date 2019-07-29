Сопин: вызов в сборную — хороший опыт и большой сюрприз для меня
Защитник ПБК МБА Андрей Сопин прокомментировал вызов в сборную России по баскетболу. В августе и сентябре национальная команда сыграет на Кубке мира, который будет проходить в Китае.
«Для меня неожиданным уже был вызов на просмотровый сбор, куда попали игроки 20-23 лет из разных клубов, из разных лиг. После работы на нём главный тренер сказал, что от состояния здоровья Вани Ухова будет зависеть необходимость в моей помощи.
После стало известно, что Ваня не сможет восстановиться. Мне позвонили и вызвали на сбор главной команды. Это очень интересный и хороший опыт и большой сюрприз для меня», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата».
Антонов: вызов в национальную команду — показатель твоей работы, её оценка
- 29 июля 2019
-
16:38
-
16:20
-
15:56
-
13:55
-
12:36
-
12:13
-
10:39
-
09:59
-
04:55
-
00:27
- 28 июля 2019
-
23:49
-
22:06
-
20:03
-
18:42
-
16:42
-
15:16
-
13:59
-
12:57
-
11:03
-
09:46
-
00:40
- 27 июля 2019
-
23:29
-
22:58
-
21:47
-
20:53
-
19:47
-
18:50
-
17:47
-
16:49
-
14:56
-
13:31
-
12:19
-
11:29
-
10:45
-
09:48
Партнерский контент