Сопин: вызов в сборную — хороший опыт и большой сюрприз для меня

Защитник ПБК МБА Андрей Сопин прокомментировал вызов в сборную России по баскетболу. В августе и сентябре национальная команда сыграет на Кубке мира, который будет проходить в Китае.

«Для меня неожиданным уже был вызов на просмотровый сбор, куда попали игроки 20-23 лет из разных клубов, из разных лиг. После работы на нём главный тренер сказал, что от состояния здоровья Вани Ухова будет зависеть необходимость в моей помощи.

После стало известно, что Ваня не сможет восстановиться. Мне позвонили и вызвали на сбор главной команды. Это очень интересный и хороший опыт и большой сюрприз для меня», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата».