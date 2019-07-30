Карасёв: нужно что-то менять, иначе у нас ещё очень долго никого в НБА не будет

Форвард БК «Химки» Сергей Карасёв поделился мнением о проблемах баскетбола в России. По словам Карасёва, без изменений не стоит рассчитывать на то, что в ближайшее годы российские игроки будут выступать в НБА.

«Мне кажется, не хватает детско-юношеской школы. Реально нет базы в России, нет условий. Тот же «Инстаграм» я смотрю, там люди обращаются с просьбами помочь им отправить ребенка в детский лагерь, потому что им не хватает средств. Если брать Литву, Латвию, Сербию, это всё маленькие страны, но у них в каждом поколении вырастают люди, которые уезжают в НБА и закрепляются там. Чем мы хуже? Просто нет базы изначально. Раньше ещё была хоть какая-то, и вот это поколение ещё осталось. А сейчас смотришь… Реально нужно менять что-то, так ведь правда нельзя, так у нас ещё очень долго никого в НБА не будет.

Мечта о возвращении в НБА? Остаётся, безусловно, но я не думаю об этом. Ничего не получится, если думать. Надо работать, вкалывать, а там уже как бог даст. Если буду всё правильно делать, то шанс должен появиться. Нет смысла думать: в следующем сезоне меня ждут «Химки» и дебют в Евролиге — надо туда все мысли направить», — цитирует Карасёва «Р-Спорт».