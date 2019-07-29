Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Карасёв: Хвостова будет не хватать, но Швед может играть разыгрывающего

Карасёв: Хвостова будет не хватать, но Швед может играть разыгрывающего
Баскетбол / Сборные 0

Защитник «Химок» Сергей Карасёв уверен, что Алексей Швед в состоянии успешно заменить Дмитрия Хвостова на позиции разыгрывающего в сборной России. Хвостов не сможет принять участие в чемпионате мира из-за травмы. Турнир будет проходить в конце августа и сентябре в Китае.

«Конечно, Швед может играть разыгрывающего. Если он хочет и готов это делать, то он раздаёт очень много передач. В «Химках» по 12 передач делал в некоторых играх.

У нас впереди месяц подготовки — этого достаточно. Понятно, что Хвостова будет не хватать и Тимы Мозгова, если он не успеет восстановиться, но это означает, что нам придётся сплотиться, плюс дополнительная нагрузка выпадет на лидеров, мы к этому готовы. Я специально готовился всё лето, тренировался и физически готов хорошо», — цитирует Карасёва ТАСС.

Швед также залечивает травму, но он успеет присоединиться к сборной перед чемпионатом мира. Защитник «Химок» лишь недавно возобновил тренировки.

Швед — второй в списке самых высокооплачиваемых игроков Евролиги
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент