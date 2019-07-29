Карасёв: Хвостова будет не хватать, но Швед может играть разыгрывающего

Защитник «Химок» Сергей Карасёв уверен, что Алексей Швед в состоянии успешно заменить Дмитрия Хвостова на позиции разыгрывающего в сборной России. Хвостов не сможет принять участие в чемпионате мира из-за травмы. Турнир будет проходить в конце августа и сентябре в Китае.
«Конечно, Швед может играть разыгрывающего. Если он хочет и готов это делать, то он раздаёт очень много передач. В «Химках» по 12 передач делал в некоторых играх.
У нас впереди месяц подготовки — этого достаточно. Понятно, что Хвостова будет не хватать и Тимы Мозгова, если он не успеет восстановиться, но это означает, что нам придётся сплотиться, плюс дополнительная нагрузка выпадет на лидеров, мы к этому готовы. Я специально готовился всё лето, тренировался и физически готов хорошо», — цитирует Карасёва ТАСС.
Швед также залечивает травму, но он успеет присоединиться к сборной перед чемпионатом мира. Защитник «Химок» лишь недавно возобновил тренировки.
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