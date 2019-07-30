Источник: чемпион НБА Лин отказался от предложения ЦСКА

26 июля стало известно, что руководство ЦСКА намерено усилить заднюю линию команды действующим чемпионом НБА, разыгрывающим защитником Джереми Лином. Именно он был назван приоритетной целью «армейцев».

Однако баскетболист принял решение отказаться от предложения из России, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчия, ссылаясь на собственные источники. Лин пока не готов рассматривать предложения из Европы и всё ещё надеется трудоустроиться в НБА. Также Карчия не исключил, что Лин продолжит карьеру в Китае.

Джереми Лин минувший сезон начинал в составе «Атланты Хоукс», а позже был выменян в «Торонто Рэпторс» и помог канадской команде завоевать титул чемпиона НБА.



Не будучи выбранным на драфте 2010 года, он всё же сумел построить успешную карьеру в НБА. За девять сезонов в лиге Джереми принял участие в 480 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 11,6 очка, собирая 2,8 подбора, совершая 4,3 передачи и 1,1 перехвата в среднем.