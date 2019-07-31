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Петрюс: уход Де Коло лишает ЦСКА шансов на победу в Евролиге

Петрюс: уход Де Коло лишает ЦСКА шансов на победу в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

Чемпион Европы-2013 в составе сборной Франции Флоран Петрюс заяявил, что уход Нандо Де Коло из московского «ЦСКА» в турецкий «Фенербахче» практически лишает «армейцев» шансов на победу в Евролиге.

«Самый значимый трансфер в европейском баскетболе? Было очень много важных переходов этим летом. Мне как французу самым значимым кажется подписание контракта Нандо Де Коло с «Фенербахче». Для ЦСКА это огромная потеря, которая практически лишает московский клуб шансов на победу в Евролиге. Стамбульцы же становятся фаворитами сезона. Также выделю переход Миротича и других очень статусных баскетболистов в «Барселону». Это позволяет надеяться, что «Барса» полноценно возвращается в элиту европейского баскетбола», — приводят слова Петрюса «Известия».

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