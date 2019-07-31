Петрюс: уход Де Коло лишает ЦСКА шансов на победу в Евролиге
Чемпион Европы-2013 в составе сборной Франции Флоран Петрюс заяявил, что уход Нандо Де Коло из московского «ЦСКА» в турецкий «Фенербахче» практически лишает «армейцев» шансов на победу в Евролиге.
«Самый значимый трансфер в европейском баскетболе? Было очень много важных переходов этим летом. Мне как французу самым значимым кажется подписание контракта Нандо Де Коло с «Фенербахче». Для ЦСКА это огромная потеря, которая практически лишает московский клуб шансов на победу в Евролиге. Стамбульцы же становятся фаворитами сезона. Также выделю переход Миротича и других очень статусных баскетболистов в «Барселону». Это позволяет надеяться, что «Барса» полноценно возвращается в элиту европейского баскетбола», — приводят слова Петрюса «Известия».
- 31 июля 2019
-
02:50
-
00:33
- 30 июля 2019
-
23:24
-
22:33
-
21:17
-
20:25
-
19:46
-
18:20
-
17:27
-
16:08
-
14:21
-
13:14
-
12:00
-
10:53
-
10:15
-
09:01
-
01:54
-
00:51
- 29 июля 2019
-
22:53
-
21:58
-
20:51
-
19:56
-
18:35
-
17:44
-
16:38
-
16:20
-
15:56
-
13:55
-
12:36
-
12:13
-
10:39
-
09:59
-
04:55
-
00:27
- 28 июля 2019
-
23:49
Партнерский контент