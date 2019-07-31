«Химки» объявили о переходе Мозгова

Российский центровой Тимофей Мозгов подписал контракт с БК «Химки», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Ранее Мозгов уже выступал за «Химки» с 2006 по 2010 год. Контракт с Тимофеем заключён сроком на один год.

«В «Химки» я возвращаюсь с положительными эмоциями и хорошим настроением. Здесь меня все ждут и любят, Химки – мой родной город. С клубом и городом у меня многое связано, и предстоящий сезон будет очень важным, как для меня, так и для команды. Всё делаю для того, чтобы быть готовым к старту сезона. Я уже пообщался с Римасом Куртинайтисом, мы раньше работали вместе и общий язык точно найдём без проблем», — сказал Мозгов.

В минувшем сезоне Тимофей числился в ростере «Орландо Мэджик», но из-за травмы не провёл за команду из Флориды ни одного матча. Летом 2019 года он был отчислен из команды. Всего в НБА Мозгов провёл девять сезонов. В 2016 году он вместе с «Кливленд Кавальерс» стал чемпионом лиги.