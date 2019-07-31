Астахов: через год Мозгов попробует вернуться в НБА

Гендиректор БК «Химки» Павел Астахов признал, что руководство подмосковного клуба учитывало риски, связанные с подписанием контракта с российским центровым Тимофеем Мозговым. В то же время Астахов подчеркнул, что Мозгов рассчитывает вернуться к прежней форме.

«Мы понимали ситуацию со здоровьем, с травмами. Он каждое межсезонье приезжал в Химки тренироваться. И сейчас было так же. Мы наблюдали процесс – видя динамику восстановления, решили заключить контракт.

При этом мы понимали все риски. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Тимофей истосковался по игре, он чемпион НБА, наш воспитанник. Контракт заключили на год, Тимофей не скрывает, что, если всё будет хорошо, он попробует через год вернуться в НБА», — цитирует Астахова ТАСС.