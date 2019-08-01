«Мемфис» объявил о подписании контракта с Гудуричем

Сербский защитник Марко Гудурич подписал контракт с клубом НБА «Мемфис Гриззлиз», сообщает пресс-служба команды. По данным The Athletic, контракт подписан на два года. В новом клубе Гудурич получит $ 5,3 млн.

Минувший сезон серб провёл в турецком «Фенербахче». В среднем он в Евролиге набирал за матч 9,4 очка и делал 2,2 передачи. В Европе серб выступает в течение четырёх последних лет.

В составе «Фенербахче» в прошлом сезоне Гудурич дошёл до полуфинала Евролиги, где его команда уступила «Анадолу Эфес», также представляющему Турцию.