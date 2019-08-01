Итудис: ЦСКА планирует подписать ещё одного игрока летом
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал переход в московский клуб американского защитника Рона Бэйкера.
«Мы подписали игрока, который является новичком для европейского баскетбола, но он со всем настроем и решительностью относится к переходу в ЦСКА, к возможности расти профессионально.
Рон — жёсткий, неуступчивый игрок, хороший защитник. Ему пришлось играть на высоком соревновательном уровне в каждом турнире, в котором он принимал участие: в университетском баскетболе, НБА, G-лиге. С интересом жду возможности поработать вместе.
Хочу также отметить, что наша команда ещё не собрана, мы планируем подписать ещё одного игрока и тем самым завершить летнюю трансферную кампанию», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА объявил о переходе бывшего защитника «Никс» Бэйкера
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