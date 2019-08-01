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Талисман-орёл, представление Кубка мира и речь Кириленко. Фото из «Зарядья»

Кубок мира по баскетболу
Талисман-орёл, представление Кубка мира и речь Кириленко. Фото из «Зарядья»
Баскетбол / Сборные 0

Сегодня, 1 августа, в московском парке «Зарядье» состоялась презентация Кубка мира по баскетболу ФИБА. В большом амфитеатре парка прошли различные развлекательные мероприятия для болельщиков, после чего президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и почётные гости провели главную церемонию представления почётного трофея.

Кубок мира проведёт в «Зарядье» весь день, где все желающие смогут с ним сфотографироваться. Завтра, 2 августа, днём его можно будет увидеть на 6-м этаже торгового центра «Афимолл» в Москва-Сити, а перед матчами Россия – Иордания и Иран – Россия (2 и 4 августа) приз будет выставлен в УСК ЦСКА.

Лучшие кадры с торжественной церемонии — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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