Талисман-орёл, представление Кубка мира и речь Кириленко. Фото из «Зарядья»

Сегодня, 1 августа, в московском парке «Зарядье» состоялась презентация Кубка мира по баскетболу ФИБА. В большом амфитеатре парка прошли различные развлекательные мероприятия для болельщиков, после чего президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и почётные гости провели главную церемонию представления почётного трофея.

Кубок мира проведёт в «Зарядье» весь день, где все желающие смогут с ним сфотографироваться. Завтра, 2 августа, днём его можно будет увидеть на 6-м этаже торгового центра «Афимолл» в Москва-Сити, а перед матчами Россия – Иордания и Иран – Россия (2 и 4 августа) приз будет выставлен в УСК ЦСКА.

Лучшие кадры с торжественной церемонии — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.