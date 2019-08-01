Талисман-орёл, представление Кубка мира и речь Кириленко. Фото из «Зарядья»

Сегодня, 1 августа, в московском парке «Зарядье» состоялась презентация Кубка мира по баскетболу ФИБА. В большом амфитеатре парка прошли различные развлекательные мероприятия для болельщиков, после чего президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и почётные гости провели главную церемонию представления почётного трофея.
Кубок мира проведёт в «Зарядье» весь день, где все желающие смогут с ним сфотографироваться. Завтра, 2 августа, днём его можно будет увидеть на 6-м этаже торгового центра «Афимолл» в Москва-Сити, а перед матчами Россия – Иордания и Иран – Россия (2 и 4 августа) приз будет выставлен в УСК ЦСКА.
Лучшие кадры с торжественной церемонии — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 1 августа 2019
-
14:50
-
14:18
-
14:09
-
13:52
-
13:10
-
12:51
-
11:44
-
11:21
-
10:22
-
09:54
-
00:27
- 31 июля 2019
-
23:44
-
22:42
-
21:59
-
20:46
-
19:51
-
18:52
-
17:59
-
16:39
-
15:33
-
13:58
-
13:36
-
13:15
-
13:00
-
13:00
-
10:27
-
09:37
-
06:20
-
06:12
-
02:50
-
00:33
- 30 июля 2019
-
23:24
-
22:33
-
21:17
-
20:25