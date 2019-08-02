Адетокунбо: здорово, что рядом со мной в сборной мои братья

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился впечатлениями от подготовки к Кубку мира в составе сборной Греции. Помимо Янниса в расположение национальной команды также прибыли его братья Танасис и Костас.

«Чувствую себя замечательно. Представлять свою страну вновь спустя два года — удивительное чувство. Здорово, что рядом со мной мои братья», — цитирует Адетокунбо Eurohoops.

Яннис Адетокунбо станет первым действующим MVP НБА, который сыграет на Кубке мира. В последний раз самый ценный игрок был близок к выступлению на чемпионате мира в 2014 году, однако незадолго до старта соревнований Кевин Дюрант всё же отказался от участия из-за усталости.

Чемпионат мира по баскетболу — 2019 пройдёт в период с 31 августа по 15 сентября в Китае.