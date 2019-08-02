Адетокунбо: здорово, что рядом со мной в сборной мои братья
Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился впечатлениями от подготовки к Кубку мира в составе сборной Греции. Помимо Янниса в расположение национальной команды также прибыли его братья Танасис и Костас.
«Чувствую себя замечательно. Представлять свою страну вновь спустя два года — удивительное чувство. Здорово, что рядом со мной мои братья», — цитирует Адетокунбо Eurohoops.
Яннис Адетокунбо станет первым действующим MVP НБА, который сыграет на Кубке мира. В последний раз самый ценный игрок был близок к выступлению на чемпионате мира в 2014 году, однако незадолго до старта соревнований Кевин Дюрант всё же отказался от участия из-за усталости.
Чемпионат мира по баскетболу — 2019 пройдёт в период с 31 августа по 15 сентября в Китае.
Адетокунбо станет первым действующим MVP, который сыграет на чемпионате мира
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