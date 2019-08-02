Аренас: даже не знаю, кому под силам остановить Джеймса и Дэвиса

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» будет одним из фаворитов нового сезона. По мнению Аренаса, «Лейкерс» со звёздным дуэтом Леброн Джеймс — Энтони Дэвис будет неудержим.

«Леброн и Дэвис будут вместе на площадке. Я даже не знаю, кому под силам их остановить. В прошлом сезоне Дэвиса мог остановить лишь тренер, а Леброна — никто, как обычно. А теперь оба этих парня будут на площадке в одной команде», — сказал Аренас в подкасте, опубликованном в Reddit NBA.

Джеймс перед началом прошлого сезона перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», но пока так и не сумел проявить себя в новой команде. Клуб из Калифорнии не сумел пробиться в плей-офф, после окончания сезона у команды сменился главный тренер. Дэвис перешёл в «Лейкерс» во время текущего межсезонья.