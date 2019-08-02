Елевич: такой игрок, как Мозгов, мог бы просто присутствовать рядом со сборной

Заслуженный тренер России, экс-тренер национальной команды Сергей Елевич поделился мыслями о подготовительном этапе российской сборной к чемпионату мира, а также выразил мнение, что Тимофей Мозгов мог бы поехать на турнир вместе с командой в качестве талисмана.

«Очень хочу посмотреть на сборную России. Да, у нас есть определённые проблемы с составом. На днях как раз общался с Тимофеем Мозговым. Ну что тут поделать? От травм никто не застрахован. Я, конечно, не хотел бы что-то советовать тренерскому штабу, но лично мне кажется, что такой игрок мог бы просто присутствовать рядом с командой. Помните историю с Сабонисом, когда он травмированный был со сборной? Его энергетика могла быть полезной.



Интересно будет посмотреть на первых номеров, на то, как проблему постараются решить. Также любопытно будет взглянуть на игру Джоэла Боломбоя. Вообще, первые матчи дадут пищу для размышлений. Очень рад тому, как ребята позитивно относятся к игре за сборную: они воодушевлены, получают удовольствие. Это патриотизм», — передаёт слова Елевича корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.