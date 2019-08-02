Сборная России разгромила Иорданию с разницей в 40 очков

В Москве завершилась первая товарищеская встреча сборной России серии подготовительных матчей команды к чемпионату мира. Сегодня, 2 августа, россияне принимали соперников из Иордании и одержали уверенную победу.

Подопечные Базаревича с первых минут завладели инициативой и уже после стартовой четверти вели с разницей в 8 очков — 22:14, к большому перерыву преимущество россиян выросло до 14 очков — 47:33. В третьей четверти оборона иорданцев окончательно рассыпалась и Россия увеличила отрыв до 38 очков — 82:44. В заключительной четверти хозяева немного сбавили обороты и позволили иорданцам набрать 27 очков, но при этом всё равно записали десятиминутку себе в актив и одержали победу со счётом 111:71.