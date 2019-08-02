Сопин — о дебюте в сборной: мечта исполнилась
Разыгрывающий защитник Андрей Сопин, дебютировавший в составе сборной России в товарищеском матче с Иорданией (111:71), поделился эмоциями от первого выступления в майке национальной сборной.
«Рад, что тренер сборной дал мне шанс. Да, сегодня нас было 16 человек в заявке, но каждый мог выйти. Я ждал шанса и получил его. Это мой первый матч в составе сборной. Когда начинал тренироваться в «Тринте», мечтал, что когда-то попаду в команду. И вот сегодня мечта исполнилась.
У нас в МБА выстроена отличная система, и пусть старшая команда пока не играет в лиге ВТБ, но в Суперлиге очень высокий уровень, есть простор для развития", — передаёт слова баскетболиста корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.
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