Ламаркус Олдридж подарил нуждающимся детям более 200 iPad

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж принял участие в благотворительном мероприятии в Сан-Антонио: Олдридж вместе с волонтёрами «Спёрс» раздавал школьникам рюкзаки и школьные принадлежности. Все вещи были собраны благотворительными организациями, но Олдридж добавил вещи и от себя, отдав детям более 200 iPad.
«В этом городе очень много детей и людей, которые нуждаются в помощи. Поэтому ищу способ помочь. В этом году решил подарить планшеты. Я люблю отдавать. Дети особенно важны, так что мне это действительно нравится. Я был благодарен за пожертвование рюкзаков, но не хотел лететь сюда только ради них. Мне хотелось сделать больше. Решил, что нужно что-то большее. Мои дети любят iPad, так что почему и нет? Думаю, я раздал около 300 планшетов», — приводит слова Ламаркуса Олдриджа KSat.
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