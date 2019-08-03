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Сезон НБА начнётся 22 октября. «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Клипперс»

Сезон НБА начнётся 22 октября. «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

Регулярный чемпионат НБА сезона-2019/20 примет старт 22 октября, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

В этот день будет проведено две встречи. Действующие чемпионы лиги «Торонто Рэпторс» проведут матч с обновлённым «Нью-Орлеан Пеликанс», а центральным поединком дня станет противостояние двух команд из Лос-Анджелес — «Лейкерс» и «Клипперс».

Напомним, оба калифорнийских коллектива в нынешнее межсезонье всерьёз обновили состав. К «Лейкерс» присоединились Энтони Дэвис, Демаркус Казинс и ряд других исполнителей. А ряды «Клипперс» пополнил Кавай Леонард, который считается главным кузнецом победы «Торонто Рэпторс» в минувшем сезоне, а также экс-форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж.

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