Сезон НБА начнётся 22 октября. «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Клипперс»
Регулярный чемпионат НБА сезона-2019/20 примет старт 22 октября, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
В этот день будет проведено две встречи. Действующие чемпионы лиги «Торонто Рэпторс» проведут матч с обновлённым «Нью-Орлеан Пеликанс», а центральным поединком дня станет противостояние двух команд из Лос-Анджелес — «Лейкерс» и «Клипперс».
Напомним, оба калифорнийских коллектива в нынешнее межсезонье всерьёз обновили состав. К «Лейкерс» присоединились Энтони Дэвис, Демаркус Казинс и ряд других исполнителей. А ряды «Клипперс» пополнил Кавай Леонард, который считается главным кузнецом победы «Торонто Рэпторс» в минувшем сезоне, а также экс-форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж.
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