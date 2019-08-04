Галлинари перенёс операцию по поводу аппендицита

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» и национальной сборной Италии по баскетболу Данило Галлинари перенёс операцию по удалению аппендикса, сообщает Sportando. Его готовность к тренировочному лагерю будет оцениваться ежедневно. Ожидается, что Галлинари сможет присоединиться к сборной Италии в середине августа.
Галлинари — один из немногих представителей сборной Италии из НБА. В минувшем регулярном чемпионате он защищал цвета «Лос-Анджелес Клипперс». В 68 встречах регулярного чемпионата баскетболист набирал 19,8 очка, собирал 6,1 подбора и совершал 2,6 передачи. Это лучший сезон в его карьере в НБА с точки зрения результативности.
Напомним, на стадии первого группового этапа чемпионата мира сборная Италии померится силами с соперниками из Филиппин, Сербии и Анголы.
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