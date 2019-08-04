Моргунов: в матче с Иорданией у России не всё было хорошо

Чемпион Европы по баскетболу Никита Моргунов в преддверии старта товарищеского матча Россия — Иран прокомментировал первую игру нашей команды на международном турнире в Москве, в котором подопечные Сергея Базаревича разгромили соперников из Иордании — 111:71.
«Мне не показалось, что всё было хорошо. Не нужно считать, что если в нападении всё хорошо, то и в защите уже не надо играть. У нас не так много времени до Кубка мира, и необходимо работать и отрабатывать. У сборной непростой график товарищеских матчей. Прямо перед турниром мы сыграем с Аргентиной и Испанией. Причём с аргентинцами нам нужно будет, наверное, быть максимально аккуратными, поскольку нам ещё с ними играть в группе.
Времени крайне мало, и если сейчас не выкладываться по максимуму, то потом уже будет сложно что-то исправить. Считаю, у каждого игрока есть шанс поехать на турнир, в том числе и у молодых Платунова, Мотовилова, Сопина. Они молодцы, работают и борются", — передаёт слова Моргунова корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.
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