Мозгов раскрыл детали контракта с «Химками»
Центровой БК «Химки» Тимофей Мозгов рассказал о деталях своего контракта с подмосковным клубом.
«Могу лишь сказать, что условия контракта не совсем обычные. Последний сезон я не играл, так как было травмировано колено, и есть вероятность, что у меня не получится пройти медосмотр из-за состояния ноги. Поэтому в контракте имеется пункт, который это учитывает, — такая как бы страховка для «Химок», да и для меня», — приводят слова Мозгова «Известия».
В минувшем сезоне Тимофей числился в ростере «Орландо Мэджик», но из-за травмы не провёл за команду из Флориды ни одного матча. Летом 2019 года он был отчислен из команды. Всего в НБА Мозгов провёл девять сезонов. В 2016 году он вместе с «Кливленд Кавальерс» стал чемпионом лиги.
Мозгов: в «Химках» всегда ждут и любят, я химкинский до мозга костей
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