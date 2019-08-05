Мозгов раскрыл детали контракта с «Химками»

Центровой БК «Химки» Тимофей Мозгов рассказал о деталях своего контракта с подмосковным клубом.

«Могу лишь сказать, что условия контракта не совсем обычные. Последний сезон я не играл, так как было травмировано колено, и есть вероятность, что у меня не получится пройти медосмотр из-за состояния ноги. Поэтому в контракте имеется пункт, который это учитывает, — такая как бы страховка для «Химок», да и для меня», — приводят слова Мозгова «Известия».

В минувшем сезоне Тимофей числился в ростере «Орландо Мэджик», но из-за травмы не провёл за команду из Флориды ни одного матча. Летом 2019 года он был отчислен из команды. Всего в НБА Мозгов провёл девять сезонов. В 2016 году он вместе с «Кливленд Кавальерс» стал чемпионом лиги.