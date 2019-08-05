Кантер прокомментировал очередную массовую стрельбу в США

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер отреагировал на стрельбу, которая произошла 3 августа в США. Массовая стрельба происходила в Эль-Пасо (Техас) и Дейтоне (Огайо).

«Хватит. Пора это прекратить. Политика и перемены», – написал Кантер в своём «твиттере».

В торговом центре в Эль-Пасо были убиты 20 человек, также ранения получили ещё 26 человек. По всей видимости, количество жертв вырастет, многие раненые находятся в тяжёлом состоянии. В Дейтоне из-за стрельбы погибли ещё семь человек.

Ранее полузащитник и капитан клуба MLS «Филадельфия Юнион» Алехандро Бедойя после гола в ворота «Ди-Си Юнайтед» подбежал к микрофону, который стоял возле кромки поля, и крикнул: «Эй, конгресс, сделай прямо сейчас что-нибудь. Прекратите насилие с применением оружия!».