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Кантер прокомментировал очередную массовую стрельбу в США

Кантер прокомментировал очередную массовую стрельбу в США
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер отреагировал на стрельбу, которая произошла 3 августа в США. Массовая стрельба происходила в Эль-Пасо (Техас) и Дейтоне (Огайо).

«Хватит. Пора это прекратить. Политика и перемены», – написал Кантер в своём «твиттере».

В торговом центре в Эль-Пасо были убиты 20 человек, также ранения получили ещё 26 человек. По всей видимости, количество жертв вырастет, многие раненые находятся в тяжёлом состоянии. В Дейтоне из-за стрельбы погибли ещё семь человек.

Ранее полузащитник и капитан клуба MLS «Филадельфия Юнион» Алехандро Бедойя после гола в ворота «Ди-Си Юнайтед» подбежал к микрофону, который стоял возле кромки поля, и крикнул: «Эй, конгресс, сделай прямо сейчас что-нибудь. Прекратите насилие с применением оружия!».

В MLS игрок после гола взял микрофон и крикнул: «Прекратите насилие с оружием!»
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