«Локомотив-Кубань» объявил о переходе бывшего форварда «Вашингтона» Деккера

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с 25-летним форвардом Сэмом Деккером. Американский форвард подписал контракт сроком на один год.

В минувшем сезоне Деккер выступал за «Вашингтон Уизардс» в НБА. В 38 матчах сезона Деккер набирал в среднем 6,1 очка, 3,0 подбора и 1,0 передачи за игру.

Деккер в НБА играл с 2015 года. На драфте-2015 он был выбран под 18-м номером. В НБА американский форвард выступал за «Хьюстон Рокетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон».

«Я очень рад присоединиться к «Локомотиву-Кубань» и переехать в Краснодар! С нетерпением ожидаю встречи с одноклубниками, тренерским штабом и потрясающими болельщиками «Локо». У нас подбирается очень серьёзная команда в этом году, и мне повезло стать её частью. Уверен, наш ждёт успешный сезон, а сам я готов сделать следующий шаг в своей карьере», — сказал Деккер.