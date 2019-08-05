Уолл: важнее собственное наследие, чем чемпионский перстень
Защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл подчеркнул, что он не собирается уходить из команды ради чемпионского титула. По его словам, для него важнее создать собственное наследие, чем присоединиться к чемпионскому коллективу.
«Сейчас все создают дуэты. Всё вращается вокруг двух звёзд. Я не из тех, кто в первую очередь гонится за чемпионским титулом. Мне важнее собственное наследие, чем чемпионский перстень.
Поверьте, я хочу в первую очередь выиграть титул для города, а не для себя. Я не выигрывал чемпионат с Кентукки, но у меня лучший послужной список, чем у тех, кто играл там после меня. Да, победа в чемпионате — это важно, но это далеко не всё», — приводит слова Джона Уолла Fadeaway World.
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