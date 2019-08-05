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Уолл: важнее собственное наследие, чем чемпионский перстень

Уолл: важнее собственное наследие, чем чемпионский перстень
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл подчеркнул, что он не собирается уходить из команды ради чемпионского титула. По его словам, для него важнее создать собственное наследие, чем присоединиться к чемпионскому коллективу.

«Сейчас все создают дуэты. Всё вращается вокруг двух звёзд. Я не из тех, кто в первую очередь гонится за чемпионским титулом. Мне важнее собственное наследие, чем чемпионский перстень.

Поверьте, я хочу в первую очередь выиграть титул для города, а не для себя. Я не выигрывал чемпионат с Кентукки, но у меня лучший послужной список, чем у тех, кто играл там после меня. Да, победа в чемпионате — это важно, но это далеко не всё», — приводит слова Джона Уолла Fadeaway World.

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