Экс-игрок сборной России может стать директором селекционной работы «Бруклина»
Бывший разыгрывающий ЦСКА и сборной России Джей Ар Холден станет директором по селекционной работе клуба НБА «Бруклин Нетс», сообщает журналист издания Sportando Эмилиано Карчия.
В минувшем сезоне Холден входил в административный штаб «Филадельфии Сиксерс». В клубе он занимал должность международного скаута.
Ранее на протяжении четырёх сезонов 42-летний Холден работал в качестве директора международного скаутинга «Детрой Пистонс».
Большую часть своей игровой карьеры Холден провёл в составе московского ЦСКА. В составе «армейцев» Холден стал девятикратным чемпионом России и дважды выигрывал Евролигу. В статусе натурализованного игрока Холден также помог сборной России выиграть чемпионат Европы в 2007 году.
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