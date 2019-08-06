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Экс-игрок сборной России может стать директором селекционной работы «Бруклина»

Экс-игрок сборной России может стать директором селекционной работы «Бруклина»
Баскетбол / НБА 0

Бывший разыгрывающий ЦСКА и сборной России Джей Ар Холден станет директором по селекционной работе клуба НБА «Бруклин Нетс», сообщает журналист издания Sportando Эмилиано Карчия.

В минувшем сезоне Холден входил в административный штаб «Филадельфии Сиксерс». В клубе он занимал должность международного скаута.

Ранее на протяжении четырёх сезонов 42-летний Холден работал в качестве директора международного скаутинга «Детрой Пистонс».

Большую часть своей игровой карьеры Холден провёл в составе московского ЦСКА. В составе «армейцев» Холден стал девятикратным чемпионом России и дважды выигрывал Евролигу. В статусе натурализованного игрока Холден также помог сборной России выиграть чемпионат Европы в 2007 году.

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