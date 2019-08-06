Уэйд: если Леброн попросит вернуться, я не смогу возобновить карьеру

Трёхкратный чемпион НБА экс-защитник «Майами Хит», «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс» Дуэйн Уэйд признался, что не сможет возобновить карьеру даже в том случае, если об этом попросит его близкий друг форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
«Если Леброн попросит вернуться меня и играть в среднем по 11 минут в матче, я не смогу этого сделать. Уверен, в НБА найдётся классный игрок для этой роли, но это буду не я.
Решение о завершении карьеры далось мне очень тяжело. Ведь я играл в баскетбол с пяти лет. На самом деле я просто хотел дать возможность болельщикам попрощаться со мной и сам также хотел попрощаться с ними", — приводит слова Уэйда Clutch Points.
В минувшем сезоне Уэйд принял участие в 72 встречах регулярного чемпионата, набирая 15,0 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 4,2 передачи.
- 6 августа 2019
-
23:47
-
22:31
-
21:59
-
20:34
-
19:35
-
18:59
-
17:59
-
16:24
-
15:31
-
14:37
-
13:38
-
12:16
-
10:20
-
09:26
-
00:43
- 5 августа 2019
-
22:54
-
20:54
-
19:57
-
18:28
-
17:46
-
16:56
-
15:19
-
13:55
-
13:08
-
11:56
-
10:30
-
09:32
-
07:53
-
05:35
-
00:44
- 4 августа 2019
-
23:51
-
22:02
-
19:38
-
18:02
-
17:53