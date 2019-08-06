Уэйд: если Леброн попросит вернуться, я не смогу возобновить карьеру

Трёхкратный чемпион НБА экс-защитник «Майами Хит», «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс» Дуэйн Уэйд признался, что не сможет возобновить карьеру даже в том случае, если об этом попросит его близкий друг форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Если Леброн попросит вернуться меня и играть в среднем по 11 минут в матче, я не смогу этого сделать. Уверен, в НБА найдётся классный игрок для этой роли, но это буду не я.

Решение о завершении карьеры далось мне очень тяжело. Ведь я играл в баскетбол с пяти лет. На самом деле я просто хотел дать возможность болельщикам попрощаться со мной и сам также хотел попрощаться с ними", — приводит слова Уэйда Clutch Points.

В минувшем сезоне Уэйд принял участие в 72 встречах регулярного чемпионата, набирая 15,0 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 4,2 передачи.