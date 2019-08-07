MVP Еврокубка Томас перешёл в «Зенит»

Пресс-служба «Зенита» объявила о подписании контракта с тяжёлым форвардом Уиллом Томасом. В минувшем сезоне Томас выступал за «Валенсию». В составе испанского клуба он выигрывал чемпионат страны, становился обладателем Суперкубка Испании и победителем Еврокубка.

В Еврокубке в минувшем сезоне показатели Томаса составили 11,8 очка, 3,7 подбора, 1,7 передачи за 23,5 минуты на паркете. Всего в чемпионате форвард провёл 16 игр и занял первое место в финальной серии по проценту трёхочковых (66,7%), общему количеству очков (52) и сыгранных минут (87). По итогу финальной серии Уилл Томас получил звание MVP.

С 2014 по 2016 год Томас выступал за «Уникаху», тренером которой в те годы был нынешний наставник «Зенита» Жоан Плаза.