Сборная России прибыла в Италию, где проведёт три товарищеских матча

Сборная России по баскетболу прибыла в Верону (Италия), где с 8 по 10 августа будет проходить подготовительный турнир Verona Basketball Cup, сообщает Российская федерация баскетбола (РФБ). На турнире россияне проведут три товарищеских матча. Соперниками россиян станут сборные Венесуэлы, Сенегала и Италии.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» РФБ.

Завтра, 8 августа, россияне сыграют с венесуэльцами, 9 августа — со сборной Италии, а завершит выступление национальная команда матчем с Сенегалом, который состоится 10 августа. Матчи будет транслировать телеканал «Матч ТВ».

Участие в этом турнире запланировано в качестве подготовки к Кубку мира 2019 года, который будет проходить с конца августа до середины сентября в Китае.