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Мотовилов: надеюсь, моя роль в сборной не ограничится временной заменой Шведа

Мотовилов: надеюсь, моя роль в сборной не ограничится временной заменой Шведа
Баскетбол / Сборные 0

Защитник «Спартака-Приморье» Григорий Мотовилов поделился впечатлениями от игры за сборную России. Мотовилов принял участие в товарищеском матче со сборной Иордании (111:71).

«Приятные впечатления. Не каждому выпадает шанс попасть в состав сборной России через тренировочный лагерь. Поэтому чувствую определённую гордость, когда нахожусь в команде, выхожу играть в майке сборной России.

На молодёжном уровне ты понимаешь, что попадаешь в число лучших только по своему возрасту, а здесь ты попадаешь в число лучших, которые вообще есть в России. Это совсем другие ощущения.

Роль в сборной? Не знаю. Моя позиция в сборной всё же «первый номер», а Алексей Швед больше играет на «второй». Надеюсь, что моя игра не ограничится временной заменой Шведа. Думаю, тренер видит меня на позиции разыгрывающего, хочет, чтобы я организовывал игру, а в какие-то моменты брал на себя атаки», — цитирует Мотовилова пресс-служба «Спартака-Приморье».

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