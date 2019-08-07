Коланджело: ФИБА до нас нет никакого дела

Генеральный менеджер сборной США Джерри Коланджело рассказал о причинах, по которым многие игроки отказались от приглашения в сборную.



«Выступать в соревнованиях два года подряд, с полноценными сезонами Национальной баскетбольной ассоциации до и после — это очень трудно. Но ФИБА до нас нет никакого дела. Они думают только о том, как сделать лучше для баскетбола с точки зрения международных соревнований. Они получили то, чего добивались. У них есть много матчей, хорошая посещаемость. В странах стали больше интересоваться баскетболом. Но мне это не нравится. Знал, что это негативно отобразится на нас.



Сегодня другая культура, это уже не то, что было десять лет назад. В НБА серьёзные деньги. Власть принадлежит агентам, они контролируют игроков, и в некоторых случаях, с их точки зрения, оправданно советовать игрокам не ехать в сборную», — приводит слова Джерри Коланджело Washington Post.