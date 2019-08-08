Лучший данкер NCAA 2017 года перешёл в «Енисей»
Пресс-служба «Енисея» объявила о переходе американского защитника Родни Прайора. 26-летний американец подписал контракт сроком на один сезон.
В 2014 году Прайор начал выступление в американской студенческой лиге NCAA, где он играл за университет Роберта Морриса и Джорджтауна. В 2017 году Прайор выставил кандидатуру на драфт НБА, но его так и не выбрали.
После этого Родни выступал в чемпионатах Турции, Канады и американской Лиге развития. В минувшем сезоне в составе «Рэпторс 905» он в среднем набирал 9 очков и 3 подбора за 20 минут игрового времени.
В 2017 году Прайор выиграл конкурс по броскам сверху NCAA.
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