Лучший данкер NCAA 2017 года перешёл в «Енисей»

Пресс-служба «Енисея» объявила о переходе американского защитника Родни Прайора. 26-летний американец подписал контракт сроком на один сезон.

В 2014 году Прайор начал выступление в американской студенческой лиге NCAA, где он играл за университет Роберта Морриса и Джорджтауна. В 2017 году Прайор выставил кандидатуру на драфт НБА, но его так и не выбрали.

После этого Родни выступал в чемпионатах Турции, Канады и американской Лиге развития. В минувшем сезоне в составе «Рэпторс 905» он в среднем набирал 9 очков и 3 подбора за 20 минут игрового времени.

В 2017 году Прайор выиграл конкурс по броскам сверху NCAA.